"Барселона опинилась у скрутній ситуації, коли Мессі вирішив піти, адже він все ще найкращий. Лео злився на певні ситуації в клубі і йому не хотілось залишатись у команді, яка програла 8:2 у чвертьфіналі Баварії. Звичайно, він був злий і хотів піти.

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Коли я прибув у Барселону – перше, що сказав керівництву: "Це не моя проблема! Це між Мессі і клубом, і ви повинні це вирішити". Зрештою, мені сказали: "Ми не збираємося його відпускати – він повинен залишитися". Лео було важко, але він нарешті погодився.

Я говорив з ним у нього вдома перед початком сезону, щоб озвучити свої плани. Він був дуже схвильований. Я знав, що у нього проблеми з клубом, але я намагався перебувати осторонь. Я сказав йому, що буду дуже радий, якщо він залишиться. Однак, рішення приймати йому і тому доведеться мати справу з клубом. Я сказав: "Якщо ти залишишся – станеш частиною команди і це буде твоя позиція". Поступово він прийняв ситуацію, але ніхто не знає, що буде в майбутньому.

У мене не було жодних проблем з Мессі. Він капітан команди. У нас прекрасні робочі стосунки, як і з усіма гравцями. Але він капітан, тому ми мусимо більше з ним говорити.

Незалежно від того, залишиться Мессі чи ні – я йому довіряю. Адже він все ще чудовий гравець і продовжує викладатися на полі. Мені подобається бути його тренером. Якби ви могли бачити, як він тренується щодня! Це неймовірно. Він приїхав до Барселони в дитинстві, і я не бачу Мессі у футболці іншого клубу", – сказав Куман в інтерв'ю виданню The Athletic.

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