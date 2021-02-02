"Барселона оказалась в трудной ситуации, когда Месси решил уйти, ведь он все еще лучший. Лео злился на определенные ситуации в клубе и ему не хотелось оставаться в команде, проигравшей 8:2 в четвертьфинале Баварии. Конечно, он был зол и хотел уйти .

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Когда я прибыл в Барселону – первое, что сказал руководству: "Это не моя проблема! Это между Месси и клубом, и вы должны это решить". В конце концов, мне сказали: "Мы не собираемся его отпускать – он должен остаться". Лео было трудно, но он наконец согласился.

Я говорил с ним у него дома перед началом сезона, чтобы озвучить свои планы. Он был очень взволнован. Я знал, что у него проблемы с клубом, но я пытался находиться в стороне. Я сказал ему, что буду очень рад, если он останется. Однако, решение принимать ему и поэтому придется иметь дело с клубом. Я сказал: "Если ты останешься – станешь частью команды и это будет твоя позиция". Постепенно он принял ситуацию, но никто не знает, что будет в будущем.

У меня не было никаких проблем с Месси. Он капитан команды. У нас прекрасные рабочие отношения, как и со всеми игроками. Но он капитан, поэтому мы должны больше с ним говорить.

Независимо от того, останется Месси или нет – я ему доверяю. Ведь он все еще отличный игрок и продолжает выкладываться на поле. Мне нравится быть его тренером. Если бы вы могли видеть, как он тренируется ежедневно! Это невероятно. Он приехал в Барселону в детстве, и я не вижу Месси в футболке другого клуба", – сказал Куман в интервью изданию The Athletic.

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