"Обидві команди грають за щось дуже важливе, а саме – за перше місце. Це складно, тому що це означає грати проти Реала на Бернабеу. Але вони дивитимуться на Жирону з великою повагою та бажанням не припускатися помилок.

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Жирона має бути сильною і йти з високо піднятою головою. Вони боротимуться за титул з мадридцями до останнього моменту. Команда Мічела – одна з найкращих у Європі, поряд з леверкузенським Байєром. За будь-якої можливості я дивлюся їхні матчі й відчуваю приємну ностальгію. Сподіваюся, Довбик завтра (10 лютого) оформить хет-трик, але не поб'є мій рекорд", – цитує нападника Cadenaser.

Нагадаємо, Таті Кастельянос оформив покер у ворота Реала, які захищав Андрій Лунін, у сезоні 2022/23. Він став першим гравцем за 76 років, якому вдалося забити мадридцям чотири м'ячі. Влітку 2023 року орендна угода Таті Кастельяноса з каталонцями закінчилася і він перейшов у Лаціо.

Зустріч між Жироною та Реалом відбудеться в суботу, 10 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 19:30 за київським часом.

Наразі Жирона перебуває на другому місці з 56 очками, а мадридці лідирують з 58 балами.

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