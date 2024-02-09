"Обе команды играют за что-то очень важное, а именно – за первое место. Это сложно, потому что это означает играть против Реала на Бернабеу. Но они будут смотреть на Жирону с большим уважением и желанием не допускать ошибок.

Реал Мадрид – Жирона: где смотреть матч – Довбик и Цыганков против Лунина в битве за лидерство

Жирона должна быть сильной и идти с высоко поднятой головой. Они будут бороться за титул с мадридцами до последнего момента. Команда Мичела – одна из лучших в Европе, наряду с леверкузенским Байером. При любой возможности я смотрю их матчи и испытываю приятную ностальгию. Надеюсь, Довбик завтра (10 февраля) оформит хет-трик, но не побьет мой рекорд", – цитирует нападающего Cadenaser.

Напомним, Тати Кастельянос оформил покер в ворота Реала, которые защищал Андрей Лунин, в сезоне 2022/23. Он стал первым игроком за 76 лет, которому удалось забить мадридцам четыре мяча. Летом 2023 года арендное соглашение Тати Кастельяноса с каталонцами закончилось и он перешел в Лацио.

Встреча между Жироной и Реалом состоится в субботу, 10 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сейчас Жирона находится на втором месте с 56 очками, а мадридцы лидируют с 58 баллами.

Яремчук піде з Валенсії: ідеальний клуб для українця, магія Ліги чемпіонів, ціна питання і до чого тут Довбик