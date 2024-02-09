Реал Мадрид – Жирона: де дивитися матч – Довбик і Циганков проти Луніна у битві за лідерство
Матч Реал Мадрид – Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Реал Мадрид – Жирона: прогноз на матч Ла Ліги з коефіцієнтом на гол Довбика у ворота Луніна
Де дивитися матч Реал Мадрид – Жирона
Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:25. Коментатори – Вадим Скічко та Вадим Шевякін.
Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи два очки переваги над Жироною, яка йде другою. Матч має ключове значення у боротьбі за чемпіонство Прімери.
Битва Мадрида та Жирони цікава через дуель українців. Артем Довбик і Віктор Циганков спробують забити у ворота Андрія Луніна.
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