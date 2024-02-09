Мадридський Реал зустрічається з Жироною у 24 турі Ла Ліги. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Реал Мадрид – Жирона: прогноз на матч Ла Ліги з коефіцієнтом на гол Довбика у ворота Луніна

Де дивитися матч Реал Мадрид – Жирона

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:25. Коментатори – Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи два очки переваги над Жироною, яка йде другою. Матч має ключове значення у боротьбі за чемпіонство Прімери.

Битва Мадрида та Жирони цікава через дуель українців. Артем Довбик і Віктор Циганков спробують забити у ворота Андрія Луніна.