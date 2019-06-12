"Надеюсь, у Конституционного суда тоже есть VAR": реакция соцсетей на скандальный выход Украины в финал ЧМ-2019 U-20

Украина U-20 обыграла Италию и сыграет в финале чемпионата мира-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на триумф команды Александра Петракова.
Сборная Украины U-20 – в шаге от звания чемпиона мира. Подопечные Александра Петракова в полуфинале обыграли сборную Италии благодаря голу Сергея Булецы во втором тайме. На последних секундах игры итальянцы сравняли счет, однако бразильский рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот – как следствие, сборная Украины любой возрастной категории впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.
Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча
Соперником "сине-желтых" в решающем поединке мирового первенства станет команда Южной Кореи, в другом полуфинале обыгравшая Эквадор. Финал ЧМ-2019 Украина U-20 – Южная Корея U-20 состоится в Лодзи 15 июня. Начало – в 19:00.
Пользователи соцсетей в восторге от феноменального выступления Украины U-20 на Мундиале.
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил команду Петракова и уверен, что и в финале победа достанется сборной Украины.
Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко не скрывал удовлетворения от выхода "сине-желтых" в финал чемпионата мира.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает финальную пару чемпионата мира довольно неожиданною. "Но нам по сараю. К чему же прекрасно быть сильными", – написал журналист.
ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия: "сине-желтые" VARті выхода в финал, топ-класс Булецы и потеря лидера на решающий матч
Журналист Александр Золотогорский отдает должное VAR, не без помощи которого мы и праздновали этот триумф сборной Украины.
Еще один бывший игрок национальной команды Украины Евгений Левченко верил в выход команды Петракова в финал чемпионата мира.
Журналист Максим Гиленко доволен оппонентом, против которого Украина сыграет за титул чемпиона мира. Только не надо тут никакой недооценки!
Михаил Смоловой вспомнил, что чуть больше года назад Украина U-20 уже играла против Южной Кореи – в товарищеском матче команда Петракова одержала минимальную победу благодаря голу Сергея Булецы. Также аналитик назвал сильные стороны оппонента "сине-желтых".
"Сидишь, такой, думаешь: Это реальность или фантастика?" – философствует Артур Валерко.
Президент ФФУ Андрей Павелко также отметил роль VAR и заверил, что вскоре система видеоповторов заработает и в Украине.
Журналист Вадим Скичко использовал легендарный кадр с фразой "Конец уже близко" из культового мультсериала "Симпсоны".
"Потому что мы того VARті", – Дмитрий Джулай намекнул, кто причастен к историческому достижению команды Петракова.
И немного Брутального футбола.