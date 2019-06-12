"Надеюсь, у Конституционного суда тоже есть VAR": реакция соцсетей на скандальный выход Украины в финал ЧМ-2019 U-20

Украина U-20 обыграла Италию и сыграет в финале чемпионата мира-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на триумф команды Александра Петракова.

Сборная Украины U-20 – в шаге от звания чемпиона мира. Подопечные Александра Петракова в полуфинале обыграли сборную Италии благодаря голу Сергея Булецы во втором тайме. На последних секундах игры итальянцы сравняли счет, однако бразильский рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот – как следствие, сборная Украины любой возрастной категории впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Соперником "сине-желтых" в решающем поединке мирового первенства станет команда Южной Кореи, в другом полуфинале обыгравшая Эквадор. Финал ЧМ-2019 Украина U-20 – Южная Корея U-20 состоится в Лодзи 15 июня. Начало – в 19:00.

Пользователи соцсетей в восторге от феноменального выступления Украины U-20 на Мундиале.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил команду Петракова и уверен, что и в финале победа достанется сборной Украины.

Вітаю юнацьку збірну України з виходом у фінал молодіжного чемпіонату світу з футболу!



Гол Сергія Булеци приніс нашій команді перемогу над італійцями.



Так тримати, хлопці! Впевнений, і у фіналі перемога буде за вами! pic.twitter.com/09PYGRHmYG — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 червня 2019 р.

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко не скрывал удовлетворения от выхода "сине-желтых" в финал чемпионата мира.

Молодчики вы наши!!!Украина в финале!!! — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 11 червня 2019 р.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает финальную пару чемпионата мира довольно неожиданною. "Но нам по сараю. К чему же прекрасно быть сильными", – написал журналист.

ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия: "сине-желтые" VARті выхода в финал, топ-класс Булецы и потеря лидера на решающий матч

Думается, финал ЧМ Украина - Корея это как раз то, чего ожидали организаторы и пресловутое мировое сообщество. А нам по сараю. До чего же прекрасно быть сильным!!!))) — Artem Frankov (@frankov11) 11 червня 2019 р.

Журналист Александр Золотогорский отдает должное VAR, не без помощи которого мы и праздновали этот триумф сборной Украины.

Еще один бывший игрок национальной команды Украины Евгений Левченко верил в выход команды Петракова в финал чемпионата мира.

Я же говорил;-) там где полуфинал, там и финал! У нас очень крутая молодёжная сборная Украины!!! Теперь и до Чемпионов Мира рукой подать!!! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 11 червня 2019 р.

Журналист Максим Гиленко доволен оппонентом, против которого Украина сыграет за титул чемпиона мира. Только не надо тут никакой недооценки!

Михаил Смоловой вспомнил, что чуть больше года назад Украина U-20 уже играла против Южной Кореи – в товарищеском матче команда Петракова одержала минимальную победу благодаря голу Сергея Булецы. Также аналитик назвал сильные стороны оппонента "сине-желтых".

"Сидишь, такой, думаешь: Это реальность или фантастика?" – философствует Артур Валерко.

Президент ФФУ Андрей Павелко также отметил роль VAR и заверил, что вскоре система видеоповторов заработает и в Украине.

Журналист Вадим Скичко использовал легендарный кадр с фразой "Конец уже близко" из культового мультсериала "Симпсоны".

Українська футбольна збірна у фіналі чемпіонату світу pic.twitter.com/rhYpR49HIY — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 11 червня 2019 р.

"Потому что мы того VARті", – Дмитрий Джулай намекнул, кто причастен к историческому достижению команды Петракова.

Бо ми того VARті — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 11 червня 2019 р.

И немного Брутального футбола.