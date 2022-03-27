"Сподіваюсь, Тимощука в Росії тримають у заручниках": Шуфрич-молодший знайшов єдине виправдання зраднику України
Колишній віце-президент Говерли Олександр Шуфрич розповів про своє ставлення до манкуртів, які досі не покинули чемпіонат Росії.
"Ордець і Тимощук поки що не давали публічних коментарів. Я все-таки сподіваюсь, що Толіка там тримають у заручниках. Але якщо серйозно, для мене більше не існує людини, яку звуть Анатолій Тимощук. Те саме можу сказати і про Ордеця.
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Я ще не чув їхньої офіційної позиції і не знаю причин, через які вони мовчать. Можливо, теоретично, Тимощук зараз вирішує питання вивільнення активів, які зможе надіслати на потреби ЗСУ. Будемо вірити, що є причина його мовчання. Тимощук був легендою збірної України і, можливо, ще зможе відбілити своє ім'я.
Я не стежу за чемпіонатом Росії і не знаю, чи Тимощук сидить зараз на лавці Зеніта. Якщо так, то це однозначна зрада. Одна річ, коли ти мовчиш з якоїсь причини, а інша – повна байдужість. На цьому етапі йому немає виправдань. Подивимося, що буде далі", – сказав Шуфрич у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Олександр встиг відчути на собі сліди російської агресії – у його помешкання у Києві на початку війни влучила ворожа ракета.
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