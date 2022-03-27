Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал о своем отношении к манкуртам, до сих пор не покинувшим чемпионат России.

"Ордец и Тимощук пока не давали публичных комментариев. Я все-таки надеюсь, что Толика там держат в заложниках. Но если серьезно, для меня больше не существует человека, которого зовут Анатолий Тимощук. То же самое могу сказать и об Ордеце.

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Я еще не слышал их официальной позиции и не знаю причин, по которым они молчат. Возможно, теоретически, Тимощук сейчас решает вопрос о высвобождении активов, которые сможет прислать на нужды ВСУ. Будем верить, что есть причина молчания. Тимощук был легендой сборной Украины и, возможно, сможет отбелить свое имя.

Я не слежу за чемпионатом России и не знаю, сидит ли Тимощук сейчас на скамейке Зенита. Если да, то это однозначно предательство. Одно дело, когда ты молчишь по какой-то причине, а совсем другое – полное безразличие. На этом этапе у него нет оправданий. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Шуфрич в комментарии FanDay.

Напомним, Александр успел ощутить на себе следы российской агрессии – в его жилище в Киеве в начале войны попала вражеская ракета.

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