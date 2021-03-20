"Мы получили ответ от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на наши обращения о безобразном отношении Лучи Лучано ко всему украинскому футболу, которое он, насмехаясь над всеми нами, публично демонстрирует.

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КДК УАФ для проверки предоставленных нами фактов переправил наше заявление в Комитет этики и честной игры. Мы надеемся, что господин Франческо Баранка внимательно и объективно проверит заявление нашего клуба и даст достойную оценку поведению своего соотечественника.

Результатом такой проверки, по нашему мнению, должны быть выводы о грубейшем нарушении со стороны Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры и наказание в виде санкций, предусмотренных соответствующими нормами Дисциплинарных правил. А в качестве помощи господину Баранке, мы продолжаем собирать доказательства поведения Лучи Лучано, которое, не только недостойное для футбольного чиновника, а демонстрирует его презрение ко всем нам, гражданам Украины. Публикуем еще одну порцию безобразных комментариев Лучано Лучи в рабочем телеграм-чате с арбитрами УАФ. Закон один для всех!" – говорится в заявлении Олимпика на официальном сайте клуба.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

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