"Ми спілкувались з Луческу, він хотів мене бачити в Динамо.

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Коли все потрапило у ЗМІ, перший дзвінок я відразу отримав від Даріо Срни – "Ти що твориш? Ти можеш перейти в Динамо?". Я відповів: "Даріо, мені що, заборонено розмовляти з людьми? Тобі яка різниця? Ти тренер Шахтаря, ти тут ні до чого". Ми трохи поспілкувались на підвищених тонах.

Динамо – це великий виклик, але мене там наразі немає, тому нема сенсу обговорювати це", – сказав Селезньов в ефірі програми Вацко Live.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні УПЛ 35-річний нападник провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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