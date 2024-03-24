Агент захисника ПСЖ Лайвена Курзава вже зараз починає продавати 31-річного клієнта, який влітку отримає статус вільного агента.

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"Іспанські клуби дуже зацікавлені. Я все ще переконаний, що Лайвен – гравець топ-рівня. Нас цікавить Жирона – це досвідчена команда, прекрасний регіон і клуб, який грає у привабливий футбол. Як я вже сказав, кілька клубів запропонували свій проект Курзава, тож ми візьмемо час на роздуми, щоб зробити правильний вибір", – цитує агента інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що Курзава належить ПСЖ з 2015 року, однак вже давно перестав відігравати важливу роль в команді. Свій єдиний матч у сезоні лівий захисник провів ще у жовтні, отримавши 8 хвилин проти Страсбура.

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