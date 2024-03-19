Нападник Жирони Артем Довбик своїми виступами у цьому сезоні привернув увагу до себе і в інших європейських клубах.

РБ Лейпциг вивчає ситуацію навколо Артема Довбика, повідомляє журналіст Екрем Конур.

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Однією з причин є те, що до обох форвардів клубу, Лоїса Опенди та Беньяміна Шешка, проявляють інтерес клуби з АПЛ та французької Ліги 1. Довбик зацікавив не лише РБ Лейпциг – українця пов'язували з Атлетіко, Ньюкаслом та навіть Челсі.

Додамо, що Артем став одним з відкриттів сезону в Ла Лізі – 27 матчів, 14 голів та 5 асистів у чемпіонаті Іспанії в складі Жирони.

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