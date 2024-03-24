Агент защитника ПСЖ Лайвена Курзава уже сейчас начинает продавать 31-летнего клиента, который летом получит статус свободного агента.

Довбик попал в сферу интересов гранда Бундеслиги, – журналист

"Испанские клубы очень заинтересованы. Я все еще убежден, что Лайвен – игрок топ-уровня. Нас интересует Жирона – это опытная команда, прекрасный регион и клуб, который играет в привлекательный футбол. Как я уже сказал, несколько клубов предложили свой проект Курзава, поэтому мы возьмем время на размышления, чтобы сделать правильный выбор", – цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что Курзава принадлежит ПСЖ с 2015 года, однако уже давно перестал играть важную роль в команде. Свой единственный матч в сезоне левый защитник провел еще в октябре, получив 8 минут против Страсбура.

Довбик и Цыганков нарвались на критику испанцев из-за сборной Украины, Лунин удивил интересным поступком