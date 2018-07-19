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Спінаццола повернувся в Ювентус

17:04 185 Читать на русском
Спінаццола повернувся в Ювентус
Леонардо Спінаццола / ФК Ювентус

Екс-півзахисник Аталанти Леонардо Спінаццола був представлений у якості гравця Ювентуса.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про повернення з оренди хавбека Леонардо Спінаццоли.

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"Для мене це величезні емоції бути тут. Це мрія для мене. Я чекав цього довгий час і зараз я дуже щасливий.

Минулого року я робив усе, щоб повернутись у Юве, але в Аталанті мене запевнили, що я маю залишитись, і я був щасливий залишитись, адже ми провели дуже хороший сезон у Лізі Європи, яка мала позитивний вплив на всю команду.

Я вибрав номер 37. Мій номер 7, але коли я приїхав, він був у Куадрадо, а зараз належить іншому, однак я дозволяю Роналду грати під цим номером", – сказав Спінаццола.

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