toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Спинаццола вернулся в Ювентус

17:04 53 Читати українською
Спинаццола вернулся в Ювентус
Леонардо Спинаццола / ФК Ювентус

Экс-полузащитник Аталанты Леонардо Спинаццола был представлен в качестве игрока Ювентуса.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о возвращении из аренды хавбека Леонардо Спинаццолы.

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

"Для меня это огромные эмоции быть здесь. Это мечта для меня. Я ждал этого долгое время и сейчас я очень счастлив.

В прошлом году я делал все, чтобы вернуться в Юве, но в Аталанте меня заверили, что я должен остаться, и я был счастлив остаться, ведь мы провели очень хороший сезон в Лиге Европы, которая имела положительное влияние на всю команду.

Я выбрал номер 37. Мой номер 7, но когда я приехал, он был у Куадрадо, а сейчас принадлежит другому, но я разрешаю Роналду играть под этим номером", – сказал Спинаццола.

Матюйди: Роналду в Ювентусе получит возможность делить раздевалку с чемпионом мира

Теги
Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Леонардо Спинацола Леонардо Спинацола Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ может приобрести Доннарумму в случае ухода Ареолы
    Франція — 09:55190 ПСЖ может приобрести Доннарумму в случае ухода Ареолы
1
час
:
20
мин
Слован
19:30
Милсами
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук