Спинаццола вернулся в Ювентус

Экс-полузащитник Аталанты Леонардо Спинаццола был представлен в качестве игрока Ювентуса.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о возвращении из аренды хавбека Леонардо Спинаццолы.

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"Для меня это огромные эмоции быть здесь. Это мечта для меня. Я ждал этого долгое время и сейчас я очень счастлив.

В прошлом году я делал все, чтобы вернуться в Юве, но в Аталанте меня заверили, что я должен остаться, и я был счастлив остаться, ведь мы провели очень хороший сезон в Лиге Европы, которая имела положительное влияние на всю команду.

Я выбрал номер 37. Мой номер 7, но когда я приехал, он был у Куадрадо, а сейчас принадлежит другому, но я разрешаю Роналду играть под этим номером", – сказал Спинаццола.

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