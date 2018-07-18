toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЄВРО-2018 (U 19) Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

11:50 444 Читать на русском
Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала
Кріштіану Роналду / Juventus

"Футбол 24" проаналізував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус і прийшов до висновку, що від цього трансферу виграли майже всі.

Ювентус завершив трансфер Кріштіану Роналду – португалець обійшовся "старій синьйорі" в 117 мільйонів євро. Зірка вже освоюється в новому клубі, знайомиться з партнерами та облаштовує туринський побут. Чому головна угода цього літа піде всім на користь – читайте у нашому матеріалі.

Кріштіану Роналду

Розпочати варто з центральної фігури всієї історії. Кріштіану вибрав, мабуть, найскладніший варіант продовження кар'єри. Для будь-кого іншого ризики в такій ситуації переважали б потенційні плюси, але не для Роналду. Отож, два чинники на користь рішення португальця:

1. Роналду в Італії буде об'єктом обожнювання незалежно від обставин. Кріштіану вразило, коли на початку квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вболівальники на Ювентус-Стедіум здійняли оплески на його адресу за розкішний гол бісіклетою у ворота їхньої команди. Саме цей момент називають відправною точкою для легендарного трансферу – і гравець, і керівники Ювентуса задумалися про таку опцію.

Роналду неймовірно працює над собою, тому це нормально, що йому потрібні визнання та любов. У Реалі він теж відчував підтримку фанів, а от боси мадридського клубу ніяк не хотіли "прогинатися" під португальця – не вступалися за нього в проблемах з іспанською податковою (вони й не мали, але Кріш образився) і відмовлялися підвищити зарплатню.

В Італії все буде по-іншому: тут і умови контракту запропонували приємніші, і взагалі захищатимуть свою зірку від усього. Простіше кажучи, Роналду буде недоторканим. Кріштіану хоче, щоб з нього здували пил всі – від простого вболівальника до найдрібнішого акціонера клубу, він тренера до кожного партнера. В Юве буде майже так, і не потрібно казати, що він цього не заслужив.

2. Кріштіану збереже можливість боротися за головні нагороди. Португальцю 33 роки, кар'єра мусить піти на спад. Залишатися в Реалі було необачно. Новий тренер Хулен Лопетегі пропагуватиме нові ідеї – ігрової зони комфорту, яку Роналду нібито втратив з переїздом у Турин, не було б і так. Та й рівень команд у Прімері вищий, ніж у Серії А, оформляти хет-трики там у 33 роки важче.

Водночас феєрія проти грандів Серії А буде цінуватися не надто менше, ніж проти Барселони. Ну а клас партнерів у Мадриді та Турині відрізняється не катастрофічно, але достатньо, щоб Роналду залишався примою.

Обирати відверто "пенсійний" варіант – Китай, США, Близький Схід – Роналду не хотів. Це автоматично означало б припинення боротьби за "Золотий м'яч", та й своїм місцем на головних сторінках таблоїдів довелося б поступитися.

Кріштіану, скоріш за все, керується думкою, що його тіло витримає футбол ще років 5. Дійсно, чому б тоді не спробувати залишитися в європейській еліті на пару сезонів, а китайці з пропозицією в 200 мільйонів євро за 2 роки нікуди не зникнуть.

Ювентус

Ювентус мав дві причини придбати Роналду. Перша і головна – іміджева, друга – спортивна. Для покупця позитивні моменти також переважають негативні.

1. Великий плюс до престижу та прибутків Ювентуса і Серії А. Трансфером Роналду Ювентус увірвався в європейську еліту, де він фінансами не міг конкурувати з Реалом, Барселоною та англійцями. "Стара синьйора" з Кріштіану і без – велика різниця, акції клубу вже виросли на 33%.

Те саме з Серією А, в якій чинних володарів "Золотого м'яча" не було з початку "нульових". В італійську першість вже прийшли нові покупці прав на трансляції – суми там солідно вищі. За ланцюговою реакцією на Апенніни потягнуться сильні гравці, яких раніше Інтер, Рома та Наполі не могли отримати. Трансфер Роналду – інвестиція, з якої дивіденди отримуватиме вся Серія А.

Чи може 33-річний футболіст коштувати 117 мільйонів євро? Відповідь проста – Роналду може. Вік тут не настільки важливий. Взагалі ви не дивуйтеся, якщо через 2 сезони, враховуючи інфляцію на трансферному ринку, один з китайських грошових мішків відвалить Юве ще більше "зелені".

Втім, туринцям не потрібно довго чекати, щоб монетизувати португальця. Справа тут не лише в продажі футболок, з яких "б'янконері" нібито вже "відбили" половину суми трансферу (ні, не відбили: клуб задяки особливому контракту з Adidas заробляє хороший відсоток з реалізації футболок, але це далеко не 55 мільйонів євро за перший день). Роналду – бренд з армією фоловерів, які розширять вболівальницьку мережу Ювентуса, відповідно, і його прибутки.

Заплата в 4 рази більша за попередню рекордну в Італії? Юве платить стільки, скільки може собі дозволити. А надбавка від FIAT до 30 млн – це проблеми FIAT.

2. "Стара синьйора" зробила солідний крок до цілі – завоювати європейську арену. Спортивна складова все ж менш важлива, тому йде другим пунктом. Роналду-гравець не настільки потрібен Ювентусу – на потенційній позиції португальця дуже пристойно діє Маріо Манджукіч, непогано себе проявляє викуплений у Баварії Дуглас Коста.

Цих футболістів разом з Ігуаїном, Дибалою та іншими сповна вистачає для домінування в Серії А, але зараз для "б'янконері" пріоритетною стала Ліга чемпіонів. Скільки зрештою можна виходити у фінал і поступатися. Можливо, Ювентусу просто бракувало футболіста, який не вміє програвати, який робить різницю своєю присутністю. Роналду навіть у 33 роки – це заявка на європейську корону. Букмекери вже відреагували відповідним чином.

Від Кріштіану тут ніхто не вимагає 50 голів за сезон, "Золотого бутса" та 6 хет-триків. Він просто повинен перетворити команду з сильної на потужну. А як це реалізувати – завдання для Массіміліано Аллегрі. На щастя, в нього є прекрасний підбір різнопланових виконавців і вміння експериментувати.

Реал

Звичайно, Реал з трансфером Роналду в плані маркетингу втратив те, що Ювентус здобув. Однак мадридці до кінця літа неодмінно організують одне-два гучні придбання, якими перекриють свої втрати. Для продавця плюси дійсно менш очевидні, але вони є.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

1. Реал заробив на трансфері вікового гравця та зекономив на його зарплаті. Мадридці отримали >100 млн євро за 33-річного капризного футболіста, якому довелося б цього літа знову підвищувати зарплату. Все просто. Тепер пояснимо, чому тут не працює той принцип, що у випадку Ювентусом (через рік-два Роналду можна було продати за таку ж ціну).

2. У Мадриді перебудова, на місце Роналду потрібна інша людина. На "Сантьяго Бернабеу" прийшов новий головний тренер – Хулен Лопетегі. Він, звичайно ж, будуватиме нову команду. Кріштіану не може залишатися центральною фігурою у цій історії – Лопетегі діятиме на перспективу, а Роналду в будь-якому разі покинув би Мадрид протягом 2-3 сезонів. Ну а бути "додатком" португалець, попри свій вік, категорично не згоден.

Лопетегі потрібна інша зірка, навколо якої буде крутитися гра Реала. Така зірка не могла б опинитися в команді без продажу Кріштіану: віддати близько 200 млн за Неймара й обом португаломовним зіркам платити шалену зарплату – занадто навіть для Флорентіно Переса. Неймар це буде, чи, що ймовірніше, Еден Азар – наставник "вершкових" робитиме з ним в головній ролі проект на кілька років.

Новий лідер Реала в разі успіху принесе клубу та Прімері не менше фінансових смаколиків, ніж встиг би до остаточної "пенсії" Роналду. Для розкрутки ж Серії А та Ювентуса нікого кращого за Кріштіану не знайти.

Альтернативна думка про трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець

Теги
Трансфери Найдорожчі трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Статті Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
23
хв
Русенборг
20:45
Валюр
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук