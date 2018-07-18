Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

"Футбол 24" проаналізував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус і прийшов до висновку, що від цього трансферу виграли майже всі.

Ювентус завершив трансфер Кріштіану Роналду – португалець обійшовся "старій синьйорі" в 117 мільйонів євро. Зірка вже освоюється в новому клубі, знайомиться з партнерами та облаштовує туринський побут. Чому головна угода цього літа піде всім на користь – читайте у нашому матеріалі.

Кріштіану Роналду

Розпочати варто з центральної фігури всієї історії. Кріштіану вибрав, мабуть, найскладніший варіант продовження кар'єри. Для будь-кого іншого ризики в такій ситуації переважали б потенційні плюси, але не для Роналду. Отож, два чинники на користь рішення португальця:

1. Роналду в Італії буде об'єктом обожнювання незалежно від обставин. Кріштіану вразило, коли на початку квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вболівальники на Ювентус-Стедіум здійняли оплески на його адресу за розкішний гол бісіклетою у ворота їхньої команди. Саме цей момент називають відправною точкою для легендарного трансферу – і гравець, і керівники Ювентуса задумалися про таку опцію.

Роналду неймовірно працює над собою, тому це нормально, що йому потрібні визнання та любов. У Реалі він теж відчував підтримку фанів, а от боси мадридського клубу ніяк не хотіли "прогинатися" під португальця – не вступалися за нього в проблемах з іспанською податковою (вони й не мали, але Кріш образився) і відмовлялися підвищити зарплатню.

В Італії все буде по-іншому: тут і умови контракту запропонували приємніші, і взагалі захищатимуть свою зірку від усього. Простіше кажучи, Роналду буде недоторканим. Кріштіану хоче, щоб з нього здували пил всі – від простого вболівальника до найдрібнішого акціонера клубу, він тренера до кожного партнера. В Юве буде майже так, і не потрібно казати, що він цього не заслужив.

2. Кріштіану збереже можливість боротися за головні нагороди. Португальцю 33 роки, кар'єра мусить піти на спад. Залишатися в Реалі було необачно. Новий тренер Хулен Лопетегі пропагуватиме нові ідеї – ігрової зони комфорту, яку Роналду нібито втратив з переїздом у Турин, не було б і так. Та й рівень команд у Прімері вищий, ніж у Серії А, оформляти хет-трики там у 33 роки важче.

Водночас феєрія проти грандів Серії А буде цінуватися не надто менше, ніж проти Барселони. Ну а клас партнерів у Мадриді та Турині відрізняється не катастрофічно, але достатньо, щоб Роналду залишався примою.

Обирати відверто "пенсійний" варіант – Китай, США, Близький Схід – Роналду не хотів. Це автоматично означало б припинення боротьби за "Золотий м'яч", та й своїм місцем на головних сторінках таблоїдів довелося б поступитися.

Кріштіану, скоріш за все, керується думкою, що його тіло витримає футбол ще років 5. Дійсно, чому б тоді не спробувати залишитися в європейській еліті на пару сезонів, а китайці з пропозицією в 200 мільйонів євро за 2 роки нікуди не зникнуть.

Ювентус

Ювентус мав дві причини придбати Роналду. Перша і головна – іміджева, друга – спортивна. Для покупця позитивні моменти також переважають негативні.

1. Великий плюс до престижу та прибутків Ювентуса і Серії А. Трансфером Роналду Ювентус увірвався в європейську еліту, де він фінансами не міг конкурувати з Реалом, Барселоною та англійцями. "Стара синьйора" з Кріштіану і без – велика різниця, акції клубу вже виросли на 33%.

Те саме з Серією А, в якій чинних володарів "Золотого м'яча" не було з початку "нульових". В італійську першість вже прийшли нові покупці прав на трансляції – суми там солідно вищі. За ланцюговою реакцією на Апенніни потягнуться сильні гравці, яких раніше Інтер, Рома та Наполі не могли отримати. Трансфер Роналду – інвестиція, з якої дивіденди отримуватиме вся Серія А.

Чи може 33-річний футболіст коштувати 117 мільйонів євро? Відповідь проста – Роналду може. Вік тут не настільки важливий. Взагалі ви не дивуйтеся, якщо через 2 сезони, враховуючи інфляцію на трансферному ринку, один з китайських грошових мішків відвалить Юве ще більше "зелені".

Втім, туринцям не потрібно довго чекати, щоб монетизувати португальця. Справа тут не лише в продажі футболок, з яких "б'янконері" нібито вже "відбили" половину суми трансферу (ні, не відбили: клуб задяки особливому контракту з Adidas заробляє хороший відсоток з реалізації футболок, але це далеко не 55 мільйонів євро за перший день). Роналду – бренд з армією фоловерів, які розширять вболівальницьку мережу Ювентуса, відповідно, і його прибутки.

Заплата в 4 рази більша за попередню рекордну в Італії? Юве платить стільки, скільки може собі дозволити. А надбавка від FIAT до 30 млн – це проблеми FIAT.

2. "Стара синьйора" зробила солідний крок до цілі – завоювати європейську арену. Спортивна складова все ж менш важлива, тому йде другим пунктом. Роналду-гравець не настільки потрібен Ювентусу – на потенційній позиції португальця дуже пристойно діє Маріо Манджукіч, непогано себе проявляє викуплений у Баварії Дуглас Коста.

Цих футболістів разом з Ігуаїном, Дибалою та іншими сповна вистачає для домінування в Серії А, але зараз для "б'янконері" пріоритетною стала Ліга чемпіонів. Скільки зрештою можна виходити у фінал і поступатися. Можливо, Ювентусу просто бракувало футболіста, який не вміє програвати, який робить різницю своєю присутністю. Роналду навіть у 33 роки – це заявка на європейську корону. Букмекери вже відреагували відповідним чином.

Від Кріштіану тут ніхто не вимагає 50 голів за сезон, "Золотого бутса" та 6 хет-триків. Він просто повинен перетворити команду з сильної на потужну. А як це реалізувати – завдання для Массіміліано Аллегрі. На щастя, в нього є прекрасний підбір різнопланових виконавців і вміння експериментувати.

Реал

Звичайно, Реал з трансфером Роналду в плані маркетингу втратив те, що Ювентус здобув. Однак мадридці до кінця літа неодмінно організують одне-два гучні придбання, якими перекриють свої втрати. Для продавця плюси дійсно менш очевидні, але вони є.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

1. Реал заробив на трансфері вікового гравця та зекономив на його зарплаті. Мадридці отримали >100 млн євро за 33-річного капризного футболіста, якому довелося б цього літа знову підвищувати зарплату. Все просто. Тепер пояснимо, чому тут не працює той принцип, що у випадку Ювентусом (через рік-два Роналду можна було продати за таку ж ціну).

2. У Мадриді перебудова, на місце Роналду потрібна інша людина. На "Сантьяго Бернабеу" прийшов новий головний тренер – Хулен Лопетегі. Він, звичайно ж, будуватиме нову команду. Кріштіану не може залишатися центральною фігурою у цій історії – Лопетегі діятиме на перспективу, а Роналду в будь-якому разі покинув би Мадрид протягом 2-3 сезонів. Ну а бути "додатком" португалець, попри свій вік, категорично не згоден.

Лопетегі потрібна інша зірка, навколо якої буде крутитися гра Реала. Така зірка не могла б опинитися в команді без продажу Кріштіану: віддати близько 200 млн за Неймара й обом португаломовним зіркам платити шалену зарплату – занадто навіть для Флорентіно Переса. Неймар це буде, чи, що ймовірніше, Еден Азар – наставник "вершкових" робитиме з ним в головній ролі проект на кілька років.

Новий лідер Реала в разі успіху принесе клубу та Прімері не менше фінансових смаколиків, ніж встиг би до остаточної "пенсії" Роналду. Для розкрутки ж Серії А та Ювентуса нікого кращого за Кріштіану не знайти.

Альтернативна думка про трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець