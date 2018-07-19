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Матюйді: Роналду в Ювентусі отримає можливість ділити роздягальню з чемпіоном світу

00:55 19 Читать на русском
Матюйді: Роналду в Ювентусі отримає можливість ділити роздягальню з чемпіоном світу
Блез Матюйді / Фото з соцмереж

Півзахисник Ювентуса і збірної Франції Блез Матюйді поділився враженнями від переходу Кріштіану Роналду в туринський клуб.

"Кріштіану Роналду – кращий гравець на планеті. Те, що він буде грати з нами – чудова новина. Роналду отримає можливість розділити роздягальню з чемпіоном світу.

Два роки тому він виграв у мене в фіналі чемпіонату Європи. Але я вірю, що чемпіонат світу стоїть вище, ніж Європи.

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Його перехід – справжній сюрприз. Задоволений тим, що зробила команда. Зараз у нас грають найсильніші", – цитує Матюїді Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Блез Матюйді у складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018.

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