Нестабільнішим за нинішню Спецію є лише її український легіонер. Віктор Коваленко вкотре не потрапив до стартового складу й вийшов, коли справу вже було зроблено. Його команда продовжила безвиграшну серію до восьми матчів, три останні – поразки.

Рома програла Інтеру й віддалилася від Ліги чемпіонів – столиця зазнала подвійного удару від Мілана

Сьогодні "орлятам" має бути особливо прикро, адже до них у гості приїхала передостання команда Серії А. Щоправда, напередодні Кремонезе відібрав очки на Сан-Сіро у Мілана й був сповнений рішучості довести, що це не була випадковість. Реалізувати це вдалося без жодних проблем. "Тигри" забили по голу в кожному з таймів, хоча могли й більше.

Завдяки цій перемозі Кремонезе серйозно покращив шанси зберегти місце в еліті. До рятівного 17-го місця в турнірній таблиці залишилося лише три очки. Там розташувалася саме Спеція. Вже завтра команду Віктора Коваленка в зону вильоту може скинути Верона.

Мілан провів ідеальну репетицію до півфіналу ЛЧ – шедевр Тео і помилка екс-зірки Шахтаря прибили Лаціо, Леау травмувався