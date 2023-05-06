У цьогорічній Серії А не вийшло запеклої боротьби за чемпіонство. Наполі вже кілька днів святкує завоювання свого третього Скудетто. Водночас за решту місць в Лізі чемпіонів шалена конкуренція. Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR стежить за ключовими змінами в топ-4 Серії А після чергового туру.

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На Апеннінах протягом кількох годин запланували провести два дербі команд з Мілана проти представників столиці. Програму ігрового дня належало відкрити Лаціо та ФК Мілан. "Россонері" за останні п'ять матчів Серії А виграли лише одного разу, серйозно ускладнивши собі боротьбу за зону Ліги чемпіонів. У "орлів" усе набагато краще – наразі вони перебувають на другому місці.

Сьогодні Стефано Піолі не експериментував, випустивши бойовий склад. Для Мілана це була генеральна репетиція перед півфіналом Ліги чемпіонів. До того ж суперник підходив ідеально. Лаціо любить грати першим номером, а "россонері" залюбки віддають м'яч супернику й намагаються стрімко заповнювати вільні зони, швидко переходячи в атаку.

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Для подібної тактики у Піолі дуже хороший набір футболістів. Однак вже на старті звітного матчу склад Мілана отримав величезну пробоїну. Довелося міняти головну зірку. Рафа Леау відчув дискомфорт у м'язах. Сам португалець був готовий продовжити, але головний тренер наполіг на заміні. Це й зрозуміло – Леау буде більш потрібний проти Інтера в Лізі чемпіонів.

Зрештою, Салемакерс, який з'явився замість Рафи, дуже швидко приніс користь. Алексіс допоміг організувати гол. Щоправда, ключовою в тому епізоді стала помилка Маркоса Антоніо. Екс-півзахисник Шахтаря дозволив Беннасеру себе обікрасти. Після цього алжирець обігрався з Жиру та акробатичним ударом з меж штрафного відкрив рахунок.

Лаціо спробував перехопити ініціативу, але компактність оборони Мілана залишала для цього дуже мало шансів. У таких ситуаціях важливо не захопитися й не проспати контрвипад, оскільки розплата буде жорстокою. Тео Ернандес продемонстрував це гравцям римлян у всій красі.

Француз отримав м'яч від Майка Меньяна й у своєму фірмовому стилі помчав до чужих воріт. Рейд від штрафного до штрафного без жодного спротиву. Там Ернандес не став нічого видумувати й просто потужно поклав м'яч під поперечину. Розкішний гол Тео. Другий асист голкіпера Мілана в цьому сезоні. Дуже швидко "россонері" ще й третій забили, але Мессіас аж надто відверто порушував правила та й бив уже після свистка.

У другому таймі Стефано Піолі вже думав про півфінал Ліги чемпіонів проти Інтера. Фахівець почав активно знімати лідерів. Калабрія та К'яер так і залишилися у роздягальні. Також достроково пішли відпочивати Тео і Жиру. Здавалося, це мало б допомогти Лаціо. Проте "орли" сьогодні були аж занадто "беззубими". Фактично єдиний момент, де гравець гостей вийшов на перший план трапився на 61 хвилині. Казале дуже невдало зіграв у підкаті – сфолив на жовту картку та ще й отримав бутсом по обличчю.

Натомість у Мілана забили навіть резервісти. От тільки Ребіч не витримав лінію офсайду, тому арбітри його гол не зарахували. Більше не було навіть спроб змінити рахунок. Що говорити, якщо Лаціо за увесь матч не завдав жодного удару в площину воріт Меньяна, а господарі увесь другий тайм грали в максимально комфортних для себе умовах, коли не потрібно було придумувати нічого зайвого.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 61 очко і принаймні до матчу Рома – Інтер піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. У Лаціо залишилося 64 залікових пункти. Команда Мауріціо Саррі поки залишається другою, але ще в цьому турі "орлів" може випередити Ювентус.

Підопічні Стефано Піолі дуже плідно провели репетицію перед півфіналом Ліги чемпіонів. Головне, щоб ушкодження Рафаеля Леау не виявилося серйознішим, ніж здалося спочатку. Поєдинок проти Інтера відбудеться в середу, 10 травня.