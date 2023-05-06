Кремонезе обыграл Специю в рамках 34-го тура Серии А. Обзор поединка читайте в этой новости на Футбол 24".

Нестабильнее нынешней Специи только ее украинский легионер. Виктор Коваленко в очередной раз не попал в стартовый состав и вышел, когда дело уже было сделано. Его команда продолжила безвыигрышную серию до восьми матчей, три последних – поражение.

Рома проиграла Интеру и отдалилась от Лиги чемпионов – столица получила двойной удар от Милана

Сегодня "орлятам" должно быть особенно досадно, ведь к ним в гости приехала предпоследняя команда Серии А. Правда, накануне Кремонезе отобрал очки на Сан-Сиро у Милана и был полон решимости доказать, что это не была случайность. Реализовать это удалось без проблем. "Тигры" забили по голу в каждом из таймов, хотя могли и больше.

Благодаря этой победе, Кремонезе серьезно улучшил шансы сохранить место в элите. До спасительного 17-го места в турнирной таблице осталось всего три очка. Там расположилась именно Специя. Уже завтра команду Виктора Коваленко в зону вылета может скинуть Верона.

Милан провел идеальную репетицию к полуфиналк ЛЧ – шедевр Тео и ошибка экс-звезды Шахтера прибили Лацио, Леау травмировался