Сьогоднішні суперники перебувають в абсолютно різних кондиціях. Рома не так давно йшла на третьому місці, але серія невдач відкинула підопічних Жозе Моурінью за межі зони єврокубків. Інтер навпаки – почав стабільно перемагати й повернувся в топ-4.

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У першому колі на Сан-Сіро "джалороссі" перемогли, перервавши безвиграшну серію проти "нерадзуррі", яка налічувала 11 матчів. Звісно, "вовки" розраховували зробити щось подібне перед власними уболівальниками. Однак Рома віддала гостям перший тайм. Інтер зі своєї переваги витиснув один гол, який організували флангові захисники. Дюмфріс пройшов своїх опонентів і прострілив на дальню стійку, звідки м'яч у сітку переправив Дімарко.

Після перерви господарі Стадіо Олімпіко значно підвищили темп. Інтер більшість часу був змушений відбиватися поруч з власним штрафним майданчиком. От лише моментів у Роми було обмаль. Можна згадати лише претензії на пенальті (VAR не підтвердив) та постріл Ібаньєса з гострого кута (трохи вище воріт).

Згодом Ібаньєс ще раз зіграв не найкращим чином. Навіть не так, а безглуздо і провально. Бразилець почав жонглювати м'ячем і влучив у суперника. У результаті Лукаку опинився зовсім один перед воротами й без жодних проблем переграв Патрісіу. Надії римлян зачепитися за очки почали танути разом із хвилинами, які залишалося зіграти. Зрештою, вони не спромоглися відквитати бодай один м'яч.

Завдяки цій перемозі Інтер повернувся на четверте місце в турнірній таблиці Серії А, яке тимчасово відбирав Мілан. Рома продовжила безвиграшну серію до чотирьох матчів і тепер відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Шанси пробитися у головний єврокубковий турнір залишилися лише математичні. Сьогодні обидві команди зі столиці Італії програли міланським грандам.