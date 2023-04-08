Серія А у суботу подарувала 7 матчів. Звіт про 5 з них читайте на "Футбол 24".

Серія А, 29 тур

Фіорентина – Спеція – 1:1

Голи: Вішнєвскі, 24 (аг) – Нзола, 32

Сампдорія – Кремонезе – 2:3

Голи: Леріс, 15, Ламмерс, 66 – Гільйоне, 35, Лочошвілі, 85, Сернікола, 90+5

Аталанта – Болонья – 0:2

Голи: Сансоне, 49, Орсоліні, 87

Верона – Сассуоло – 2:1

Голи: Чеккеріні, 84, Гайч, 90+5 – Харруї, 34

Торіно – Рома – 0:1

Гол: Дибала, 8 (пен.)

Перед матчем Спеція втратила Віктора Коваленка через грип. "Орлята" приїхали в гості до Фіорентини, яка мала надпотужну серію з 9 перемог поспіль у всіх турнірах. За "фіалок" зі старту вийшов інший екс-гравець Шахтаря – бразилець Додо.

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Долю зустрічі вирішив обмін голами в середині тайму. Спеція другий тур поспіль вразила власні ворота. Тиждень тому не пощастило Кальдарі, а цього разу Вішнєвскі підставився під простріл Бірагі. Відповідь гостей також вийшла курйозною. Колишній воротар Фіорентини Дронговскі запустив м'яч через все поле, а Нзола зміг виграти боротьбу в Ігора і проштовхнути повз Терраччано – 1:1.

Нічия протрималася до фінального свистка, хоча Спеція взагалі могла виривати перемогу на останніх секундах. Шомуродов піжонським перекиданням запоров рандеву з воротарем Фіорентини. Підопічні Італьяно втратили свою розкішну серію і навряд втрутяться у боротьбу за єврокубки, а партнери Коваленка збільшили свій відрив від зони вильоту до 7 очок.

Сампдорія і Кремонезе про виживання лише мріють, перебуваючи на останніх сходинках турнірної таблиці. Очний матч був хорошою можливістю набрати бодай якісь очки. Генуезці відкрили рахунок зусиллями Леріса, але Гільйоне зрівняв ефектним ударом від газону. По перерві історія повторилась – Сампдорія виходить вперед і губить перевагу.

Нічию на табло повернув грузинський центрбек Лука Лочошвілі, який свого часу не закріпився у київському Динамо. Кремонезе вирішив не зупинятися і в компенсований час вирвав усі 3 очки. Леонардо Сернікола з підбору влучив у дев'ятку – 2:3! Кремонезе опускає Сампу на дно, але вилітати, ймовірно, доведеться обом.

Аталанта не скористалась подарунками Мілана та Інтера. Більше того, колишня команда Руслана Маліновського вдома програла Болоньї і віддалилась від зони ЛЧ. "Россоблу" поховали господарів двома ударами по після відпочинку.

Кумедна історія трапилася з Рікардо Орсоліні. Форвард Болоньї забив з офсайдом, зняв футболку і отримав жовту картку, яка означає для нього дискваліфікацію на наступний тур проти Мілана. Під завісу зустрічі Орсоліні забив чисто, тому відпочиватиме з хорошим настроєм.

Верона оформила камбек проти Сассуоло. Гра була рівною, але "мастифам" вдалось перевернути її попри пропущений гол. Чеккеріні забив на 84 хвилині, а Гайч вирвав три очки аж на 5 доданій.

Рома мінімально перемогла Торіно, який намагався активно діяти та загалом мав непоганий вигляд. Все вирішив результативний удар Дибали на старті першого тайму. Схюрс зіграв рукою у своєму штрафному, за що отримав жовту, а арбітр вказав на позначку. Пауло забив. Серйозних нагод команди більше й не мали.

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