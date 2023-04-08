Серия А в субботу подарила 7 матчей. Отчет о 5 из них читайте на "Футбол 24".

Серия А, 29 тур

Фиорентина – Специя – 1:1

Голы: Вишневски, 24 (аг) – Нзола, 32

Сампдория – Кремонезе – 2:3

Голы: Лерис, 15, Ламмерс, 66 – Гильоне, 35, Лочошвили, 85, Серникола, 90+5

Аталанта – Болонья – 0:2

Голы: Сансоне, 49, Орсолини, 87

Верона – Сассуоло – 2:1

Голы: Чеккерини, 84, Гайч, 90+5 – Харруи, 34

Торино – Рома – 0:1

Гол: Дибала, 8 (пен.)

Перед матчем Специя потеряла Виктора Коваленко из-за гриппа. "Орлята" приехали в гости к Фиорентине, которая имела сверхмощную серию из 9 побед подряд во всех турнирах. За "фиалок" со старта вышел другой экс-игрок Шахтера – бразилец Додо.

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Судьбу встречи решил обмен голами в середине тайма. Специя второй тур подряд поразила свои ворота. Неделю назад не повезло Кальдаре, а на этот раз Вишневски подставился под прострел Бираги. Ответ гостей также получился курьезным. Бывший вратарь Фиорентины Дронговски запустил мяч через все поле, а Нзола смог выиграть борьбу у Игора и протолкнуть мимо Терраччано – 1:1.

Ничья продержалась до финального свистка, хотя Специя и вовсе могла вырывать победу на последних секундах. Шомуродов пижонским перекидыванием запорол рандеву с вратарем Фиорентины. Подопечные Итальяно потеряли свою роскошную серию и вряд ли вмешаются в борьбу за еврокубки, а партнеры Коваленко увеличили свой отрыв от зоны вылета до 7 очков.

Сампдория и Кремонезе о выживании только мечтают, находясь на последних строчках турнирной таблицы. Очный матч был хорошей возможностью набрать хоть какие-то очки. Генуэзцы открыли счет усилиями Лериса, но Гильоне сравнял эффектным ударом от газона. После перерыва история повторилась – Сампдория выходит вперед и теряет преимущество.

Ничью на табло вернул грузинский центрбек Лука Лочошвили, в свое время не закрепившийся в киевском Динамо. Кремонезе решил не останавливаться и в компенсированное время вырвал все 3 очка. Леонардо Серникола с подбора попал в девятку – 2:3! Кремонезе опускает Сампу на дно, но вылетать, вероятно, придется обоим.

Аталанта не воспользовалась подарками Милана и Интера. Более того, бывшая команда Руслана Малиновского дома проиграла Болонье и отдалилась от зоны ЛЧ. "Россоблу" похоронили хозяев двумя ударами после отдыха.

Забавная история случилась с Рикардо Орсолини. Форвард Болоньи забил с офсайдом, снял футболку и получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию на следующий тур против Милана. Под занавес встречи Орсолини забил чисто, поэтому будет отдыхать с хорошим настроением.

Верона оформила камбэк против Сассуоло. Игра была равной, но "мастифам" удалось перевернуть ее, несмотря на пропущенный гол. Чеккерини забил на 84 минуте, а Гайч вырвал три очка аж на 5-й добавленной.

Рома минимально победила Торино, который пытался активно действовать и в целом выглядел неплохо. Все решил результативный удар Дибалы на старте первого тайма. Схюрс сыграл рукой в своей штрафной, за что получил желтую, а арбитр указал на отметку. Пауло забил. Серьезных возможностей команды больше и не имели.

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