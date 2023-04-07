Колишній гравець Інтера фантастичним голом поставив Інтер на межу вильоту із зони ЛЧ. Звіт нічийного матчу між Салернітаною та Інтером (1:1) читайте на "Футбол 24".

Від звільнення Сімоне Індзагі рятують лише успіхи в Лізі чемпіонів, оскільки на внутрішній арені прямо зараз Інтер жахливий. Низка невдач майже викинула "нерадзуррі" за межі топ-4. Матч проти одного із аутсайдерів був хорошим шансом повернутися на шлях перемог. Гості справді старалися, але Фортуна і сьогодні від них відвернулася.

Інтер перервав 3-матчеву серію поразок у Серії А, однак все одно не виграв. Підопічні Сімоне Індзагі приїхали в гості до Салернітани, рано відкривши рахунок. Голом відзначився Госенс, який змістився на лінію штрафного, прийняв шикарну скидку від Лукаку й вистрілив у дотик – 0:1!

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Цей поєдинок мав завершитись розгромом тосканців. "Нерадзуррі" провели 25 ударів по воротах, награвши на три очікуваних голи. Одного разу господарів виручила поперечка, хоча головним рятівником став голкіпер Очоа з 10 сейвами – причому 9 пострілів, які він потягнув, були проведені з меж штрафного.

Più la guardo più non capisco.

Come fai a tirarla li? Come? La testa pelata te la fa scivolare? Come ci è arrivata sulla traversa? E' inspiegabile #Lukaku #SalernitanaInterpic.twitter.com/pHhY8JmzWh — Dr. Tuitter (@DrTuitter) April 7, 2023

Гільєрмо став одним із двох рятівників Салернітани. Іншим був екс-інтеріста Кандрева. На 90-й хвилині Антоніо прийняв м'яч на правому фланзі й виконав звідти навіс на дальню стійку – втім, м'яч полетів за комір Онана, влетівши точнісінько у дальню дев'ятку! 1:1. Цей шедевр подарував господарям нічию.

Таким чином, "змії" залишились на четвертій сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі 50 очок. У Роми на один заліковий бал менше, у Аталанти – на два, і навіть Ювентус тримається на відстані лишень двох перемог. Салернітана ж зіграла внічию у п'ятому матчі поспіль, але відрив від зони вильоту поки що солідний (10 очок).

Вже наступного тижня Інтер проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Після сьогоднішнього фіаско вже немає впевненості, що команду до цієї гри готуватиме Сімоне Індзагі. Зрештою, керівництво давало йому чимало шансів усе змінити.

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