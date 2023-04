Від звільнення Сімоне Індзагі рятують лише успіхи в Лізі чемпіонів, оскільки на внутрішній арені прямо зараз Інтер жахливий. Низка невдач майже викинула "нерадзуррі" за межі топ-4. Матч проти одного із аутсайдерів був хорошим шансом повернутися на шлях перемог. Гості справді старалися, але Фортуна і сьогодні від них відвернулася.

Інтер перервав 3-матчеву серію поразок у Серії А, однак все одно не виграв. Підопічні Сімоне Індзагі приїхали в гості до Салернітани, рано відкривши рахунок. Голом відзначився Госенс, який змістився на лінію штрафного, прийняв шикарну скидку від Лукаку й вистрілив у дотик – 0:1!

Цей поєдинок мав завершитись розгромом тосканців. "Нерадзуррі" провели 25 ударів по воротах, награвши на три очікуваних голи. Одного разу господарів виручила поперечка, хоча головним рятівником став голкіпер Очоа з 10 сейвами – причому 9 пострілів, які він потягнув, були проведені з меж штрафного.

