Два місяці тому здавалося, що Монца невдовзі втрутиться в боротьбу за єврокубки, але команда потрапила в смугу невдач. Лише 4 очки за останні 6 матчів – зовсім не той результат, який хотіли б бачити уболівальники клубу Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі. Натомість Удінезе навпаки – в березні трохи покращив своє турнірне становище.

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Сьогодні "зебри" доволі швидко відкрили рахунок. Волас пасом на хід Ловрічу відрізав увесь захист Монци. Словенець зблизився з голкіпером та без проблем відправив м'яч у сітку. До перерви гості так і не змогли перехопити ініціативу. Зате на старті другого тайму увімкнули турбо-режим й невдовзі вже були попереду. Спочатку Кольпані декласував захисників Удінезе після подачі з флангу, а потім відзначився Ровелла. Ніколо класно вбіг у вільну зону, куди йому спрямував м'яч Стефано Сенсі.

Дебютний гол вихованця Джеона в рамках Серії А вийшов дуже красивим. Андрій Шевченко може лише шкодувати, що під час своєї каденції в Генуї не міг розраховувати на Ровеллу. Найважливіший гравець "грифонів" на той час саме опинився в клубному лазареті. Хтозна, як би склалася доля команди й українського менеджера, якби Ніколо був доступний.

Вже у компенсований час катастрофу на свої ворота привіз вихованець Мілана Андреа Петанья. Центрфорвард опинився в обороні й під час подачі до штрафного влетів у Нестеровскі. Арбітр без роздумів призначив пенальті, який чітко реалізував Бету. Нічия. Монца набрала 35 очок та закріпилася на 13-му місці в турнірній таблиці Серії А. В активі Удінезе на чотири залікових пункти більше. Обидві команди вже можуть не перейматися про боротьбу за виживання – відстань до небезпечної зони занадто велика.

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