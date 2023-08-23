Фанати СК Дніпро-1, які прийдуть на стадіон Антона Малатінського у Трнаві на матч кваліфікації Ліги конференцій проти місцевого Спартака, зіткнуться з серйозними незручностями. За повідомленням офіційного сайту "спортклубівців", усі вболівальники української команди з атрибутикою країни або клубу будуть переведені до єдиного фан-сектора СК Дніпро-1.

Лідер СК Дніпро-1 не допоможе команді у матчі Ліги конференцій проти Спартака Трнава – раніше він хотів покинути УПЛ

Таке рішення було ухвалено організаторами матчу з міркувань безпеки. Залишитися на своїх місцях зможуть лише ті, хто придбали квитки на VIP-трибуну.

Нагадаємо, поєдинок між Спартаком та СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 23 серпня. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

Спартак Трнава – СК Дніпро-1: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій