Валерій Городов має над чим поламати голову перед першою дуеллю зі словаками.

Вже сьогодні, 23 серпня, СК Дніпро-1 на виїзді зустрінеться зі Спартак Трнава у матчі за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 може втратити одного з лідерів – той вже узгодив контракт з колишнім клубом

За інформацією "ТаТоТаке", не зможе допомогти українській команді півзахисник Домінго Бланко. Аргентинський футболіст отримав м'язове пошкодження тиждень тому перед матчем-відповіддю зі Славією і досі не відновився. Цікаво, що ЗМІ раніше повідомляли про бажання Бланко покинути СК Дніпро-1 – гравець начебто вже домовився про контракт зі своїм колишнім клубом Індепендьєнте.

Зазначається, що також не зіграють проти Спартака Євген Волинець (наслідки струсу мозку), Максим Третьяков (розрив хрестоподібної зв'язки) та Володимир Танчик (дискваліфікація). Натомість поїхав із командою Денис Мірошніченко, який перебував у лазареті.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 19:30 за київським часом.

Спартак Трнава – СК Дніпро-1: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій