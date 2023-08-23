Фанаты СК Днепр-1, которые придут на стадион Антона Малатинского в Трнаве на матч квалификации Лиги конференций против местного Спартака, столкнутся с серьезными неудобствами. По сообщению официального сайта "спортклубовцев", все болельщики украинской команды с атрибутикой страны или клуба будут переведены в единый фан-сектор СК Днепр-1.

Лидер СК Днепр-1 не поможет команде в матче Лиги конференций против Спартака Трнава – ранее он хотел покинуть УПЛ

Такое решение было принято организаторами матча из соображений безопасности. Остаться на своих местах смогут лишь те, кто приобрели билеты на VIP-трибуну.

Напомним, поединок между Спартаком и СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 23 августа. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

Спартак Трнава – СК Днепр-1: анонс матча квалификации Лиги конференций