СК Дніпро-1 продовжує штормити. Неймовірно, але віце-чемпіон України на старті сезону виграв всього один матч із семи – проти Полісся, коли у компенсований час залетів лонгшот Бабенка. Що найбільш важливо, ці результати справедливі навіть в УПЛ, не кажучи вже про єврокубки. У Європі "жовто-чорні" діяли навіть переконливіше.

Після матчу-відповіді зі Славією здалося, що Олександр Кучер таки намацав модель, з якою футбол СК Дніпра-1 знову становитиме серйозну загрозу. Кравець із центру оборони протягував м'яч між лініями й давав діагоналі, Сарапій атакував вільні зони на чужій половині, фулбеки підіймались максимально високо, вінгери створювали варіанти просувань через центр – і все це було системно, хоч і дуже ризиковано. Втім, вже у поєдинку з Оболонню ми побачили звичну безнадійну версію.

Нічия з Минаєм і поразка від "пивоварів" вилилась у відставку Олександра Кучера. За тиждень до цього пішов і Євген Красніков. У контексті боротьби за єврокубки ситуація виглядає катастрофічною – "спортклубівці" залишились без тренера перед грою в Трнаві. Втім, не можна сказати, що з Олександром Кучером вони грали або могли зіграти краще, ніж без тренера. Настільки серйозною є криза.

Зате в СК Дніпра-1 більше нема двовладдя. Клубом знову в певній мірі керує команда Андрія Русола, погляди й рішення якого були цікавішими за кроки Краснікова. Чутки про нового коуча підтверджують очікування – за інформацією ТаТоТаке, "жовто-чорних" до матчу-відповіді проти Трнави очолить Гонсало Гарсія, екстренер Твенте та Істри (його сватали в Зорю). Поки ж з командою працює Валерій Городов.

Суперник у СК Дніпра-1 не такий вже і страшний. Бронзовий призер чемпіонату Словаччини у кваліфікації пройшов литовську Ауду та познанський Лех, однак перемагав тільки в домашній зустрічі – і не показав чогось неймовірного. Із плюсів варто відзначити доволі рухливі фланги, які люблять тікати за спину, сміливо обігрувати й вриватись у штрафний. Також Спартак Трнава якісно працює на "другому поверсі".

Але це тільки в атаці. В обороні тут така ж клоунада, як і в СК Дніпра-1 – величезні шпарини між гравцями, постійна втрата концентрації, слабка підстраховка, інертність... Достатньо поглянути відео голів Леха, щоб зрозуміти, наскільки все сумно. Пройти у плей-офф вдалося тільки завдяки ще більшому цирку від познанських захисників.

Показово, що навіть у себе в чемпіонаті підопічні Міхала Гаспаріка не феєрять. Першу перемогу вдалося здобути тільки у третьому матчі, над Побрезовою (одним із лідерів) – і знову вона сталася в рідних стінах. Причому вперше вдалося завершити без пропущених голів. До цього Спартак Трнава програв Тренчину й розділив очки зі Злате Моравце-Врабле, хоча у попередньому сезоні ці колективи боролись за виживання.

Словом, доля дає СК Дніпру-1 останній шанс. Жереб виявився максимально поблажливим до нашого віце-чемпіона. Спартак Трнава, як мінімум, рівний дніпровцям і такий же проблемний. Все в руках "жовто-чорних".

Кадрова ситуація

Травмовані: Русов – Адамюк, Бланко (обидва – під питанням), Волинець

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Спартак Трнава – СК Дніпро-1

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетіна, Міковіч – Прохазка, Зельковіч, Баіновіч – Офорі, Джурічин, Даніел

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сарапій, Кравець, Каплієнко – Бабенко, Горбунов – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Спартак сильно виглядав у рідних стінах. Саме тут словаки винесли Ауду, Лех і Подбрезову, причому тільки в останньому випадку вони забили менше трьох голів. Враховуючи кризу СК Дніпра-1, варто визнати – фаворитами у домашньому протистоянні є трнавці.

Нашій команді необхідно знайти здоровий баланс між агресією та надійністю. Матч-відповідь проти Славії показав, наскільки перспективно може діяти "спортклуб" при бажанні ризикувати – але за цей ризик карали. У Спартака Трнави, до речі, справи аналогічні. З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на результативну нічию.

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