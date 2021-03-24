Румунська команда виявила у своєму складі низку гравців, інфікованих коронавірусом, повідомляє Playsport.

Динамо Київ – Динамо Бухарест: румунські вболівальники зможуть полетіти в Київ і повечеряти з Луческу

Група футболістів сьогодні пропустила тренування, і є підозра саме на хворобу. Товариський матч з київським Динамо запланований на 27 березня. Рідний клуб Луческу переживає фінансову кризу і сподівався отримати допомогу від "біло-синіх". Усі зібрані кошти повинні були піти на користь "червоних собак". Із 73 тисяч віртуальних квитків вже вдалося реалізувати 36 тисяч.

Нагадаємо, Мірча Луческу віддав бухарестському Динамо 14 років у статусі гравця (1963-1977) і 5 років тренерської кар'єри (1985-1990).

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