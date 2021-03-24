Румынская команда обнаружила в своем составе ряд игроков, инфицированных коронавирусом, сообщает Playsport.

Динамо Киев – Динамо Бухарест: румынские болельщики смогут полететь в Киев и поужинать с Луческу

Группа футболистов сегодня пропустила тренировку, и есть подозрение именно на болезнь. Товарищеский матч с киевским Динамо запланирован на 27 марта. Родной клуб Луческу переживает финансовый кризис и надеялся получить помощь от "бело-синих". Все собранные средства должны были пойти в пользу "красных собак". Из 73 тысяч виртуальных билетов уже удалось реализовать 36 тысяч.

Напомним, Мирча Луческу отдал бухарестскому Динамо 14 лет в статусе игрока (1963-1977) и 5 лет тренерской карьеры (1985-1990).

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