Як відомо, під час паузи, викликаної матчами збірних, київське Динамо проведе товариський поєдинок проти бухарестського Динамо. Мета проведення матчу – допомогти "червоним собакам", які нині переживають фінансову кризу, назбирати необхідну суму для отримання ліцензії на наступний сезон (близько 800 тисяч євро). Виручені від матчу кошти (за віртуальні квитки) "біло-сині" віддадуть румунському клубу.

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Вболівальники бухарестського Динамо, які хочуть вирушити з командою до Києва, матимуть можливість це зробити, але без можливості вживу відвідати матч. Замість цього вони зможуть повечеряти з одним з організаторів цього спарингу – головним тренером киян Мірчею Луческу, повідомляє видання Gsp.ro.

З 73 тисяч віртуальних квитків вже вдалося реалізувати 36 тисяч. До слова, найдешевший тікет вартує 2 євро, а найдорожчий – 20,5 євро. Також у продажу є VIP-квитки, які включають в себе вартість перельоту в столицю України, дві ночі проживання у п'ятизірковому готелі і офіційну вечерю з Мірчею Луческу. Ціна такого квитка – 1000 євро.

Нагадаємо, товариський поєдинок відбудеться 27 березня на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 21:00.

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