Спаллетті визначився з "десяткою" Інтера – несподіваний вибір

Іспанія — 23 лист 414
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Лунін у першому повному матчі в Ла Лізі допоміг Леганесу обіграти Алавес
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Лунін вперше виходить в основі Леганеса на матч Ла ЛігиІспанія — 23 лист 540
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Зінченко в гостях у Ярмоленка, Барселона ризикує втратити лідерство – топ-5 матчів євровікенду, які треба бачитиСвіт — 23 лист 1614
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Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставанняУкраїна — 23 лист 7953
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Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії ДНімеччина — 23 лист 511
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