Спаллетті визначився з "десяткою" Інтера – несподіваний вибір

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті з гумором прокоментував перехід до "нерадзуррі" колишнього генерального директора туринського Ювентуса Джузеппе Маротти.

"Наш президент ще не повернувся з Китаю. Він розповість, що нам може дати ця угода.

Маротта розпочав працювати генеральним директором Інтера

Маротта стане для нас "десяткою", яка гратиме між лініями. Він знає коли рухатися, коли виходити на зв'язок і як будувати команду", – цитує Спаллетті Football Italia.

Напередодні стало відомо, що екс-гендиректор Ювентуса почав свою роботу в структурі Інтера. Маротта вже взяв участь у зібранні представників клубів Серії А в статусі функціонера міланців.