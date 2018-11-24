Спаллетти определился с "десяткой" Интера – неожиданный выбор

Главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти с юмором прокомментировал переход в ряды "нерадзурри" бывшего генерального директора туринского Ювентуса Джузеппе Маротты.

"Наш президент еще не вернулся из Китая. Он расскажет, что нам может дать это соглашение.

Маротта начал работать генеральным директором Интера

Маротта станет для нас "десяткой", которая будет играть между линиями. Он знает когда двигаться, когда выходить на связь и как строить команду", – цитирует Спаллетти Football Italia.

Накануне стало известно, что экс-гендиректор Ювентуса начал свою работу в структуре Интера. Маротта уже принял участие в собрании представителей клубов Серии А в статусе функционера миланцев.