Маротта розпочав працювати генеральним директором Інтера

Колишній генеральний директор Ювентуса Джузеппе Маротта розпочав роботу в Інтері.

Офіційно Інтер поки не оголошував про призначення Маротти, однак Джузеппе сьогодні прибув на збори представників Серії А в оточенні керівництва "нерадзуррі" і на клубному автомобілі Інтера, пише Football Italia.

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Це фактично свідчить про те, що Маротта вже розпочав виконання своїх функціональних обов'язків. За інформацією ЗМІ, Беппе зароблятиме у міланському клубі близько 3 млн євро на рік.

До слова, разом з Мароттою Ювентус 7 років поспіль вигравав титул чемпіона Італії (2012-2018 роки).