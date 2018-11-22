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Маротта розпочав працювати генеральним директором Інтера

00:08 66 Читать на русском
Маротта розпочав працювати генеральним директором Інтера
Джузеппе Маротта / соцмережі

Колишній генеральний директор Ювентуса Джузеппе Маротта розпочав роботу в Інтері.

Офіційно Інтер поки не оголошував про призначення Маротти, однак Джузеппе сьогодні прибув на збори представників Серії А в оточенні керівництва "нерадзуррі" і на клубному автомобілі Інтера, пише Football Italia.

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Це фактично свідчить про те, що Маротта вже розпочав виконання своїх функціональних обов'язків. За інформацією ЗМІ, Беппе зароблятиме у міланському клубі близько 3 млн євро на рік.

До слова, разом з Мароттою Ювентус 7 років поспіль вигравав титул чемпіона Італії (2012-2018 роки).

Теги
Італія Інтер Інтер Ювентус Ювентус Джузеппе Маротта
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