Злодії викрали автомобіль 62-річного тренера "партенопейців", інформує La Gazzetta dello Sport.

Ель-Шаараві постане перед судом за побиття чоловіка, який крав його розкішне авто

Інцидент трапився в ніч з четверга на п'ятницю. Автомобіль був припаркований біля готелю, де зупинився Спаллетті. Наставник Наполі пересувався на скромному Fiat Panda, але навіть така машина спокусила злочинців.

Спаллетті вже написав відповідну заяву у поліцію. Два дні тому від автокрадіїв постраждав і його підопічний – без транспорту залишилася дружина півзахисника Наполі Дієго Демме.

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