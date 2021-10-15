Воры похитили автомобиль 62-летнего тренера "партенопейцев", информирует La Gazzetta dello Sport.

Эль-Шаарави предстанет перед судом за избиение человека, который воровал его роскошное авто

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Автомобиль был припаркован возле гостиницы, где остановился Спаллетти. Наставник Наполи передвигался на скромном Fiat Panda, но даже такая машина соблазнила преступников.

Спаллетти уже написал соответствующее заявление в полицию. Два дня назад от автоворов пострадал и его подопечный – без транспорта осталась жена полузащитника Наполи Диего Демме.

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