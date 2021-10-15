Лестер – Манчестер Юнайтед

16 жовтня, 17:00. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Центральний матч 8-го туру АПЛ. Конкуренти манкуніанців у боротьбі за лідерство відразу після перерви на матчі збірних уникли зустрічі з серйозними суперниками. Натомість команді Уле Гуннара Сульшера доведеться відразу демонструвати увесь свій потенціал. Не варто забувати про фактор помсти. Останні дві очні зустрічі звершилися перемогами "лисиць". Тепер Ман Юнайтед не бажано грати навіть унічию. На щастя, Кріштіану повертається зі збірної в хорошому гумору. Португалець відіграв три тайми, забивши чотири голи. Чекаємо на продовження в АПЛ. Додатковою мотивацією повинен стати той факт, що майбутньому супернику Роналду ще не забивав.

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Лестеру буде складно продовжити безпрограшну серію проти Манчестер Юнайтед, яка наразі налічує три поєдинки. В останніх семи матчах "лисиці" змогли обіграти лише Міллуолл, який представляє Чемпіоншип. Залишається сподіватися, що Брендан Роджерс плідно попрацював під час перерви і тепер його команда знову буде нагадувати той колектив, який минулого сезону виграв Кубок Англії. Але робити це доведеться без низки важливих гравців, які досі не покинули клубний лазарет. За таких умов нічия буде маленьким дивом. Зрештою, футбол після матчів збірних дуже непередбачуваний.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Лаціо – Інтер

16 жовтня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Сімоне Індзагі – родзинка цього протистояння. Фахівець вперше приїде на Стадіо Олімпіко у статусі наставника гостей. Інтер поки залишається однією з трьох команд Серії А, які досі не програвали. Але й серйозний суперник у "нерадзуррі" був лише один – Аталанта. Там ледь вдалося врятувати нічию. Додатковою проблемою можуть стати латиноамериканські легіонери, які лише сьогодні вночі грали за свої збірні. То й же Лаутаро Мартінес може бути банально неготовим вийти на поле ще й у суботу.

У Лаціо теж вистачає кадрових проблем. Поки не зрозуміло, чи встигне відновитися Чіро Іммобіле. Форвард навіть не їздив у збірну Італії. Також доведеться обійтися без лідера оборони. Франческо Ачербі відбуватиме дискваліфікацію за безглузде вилучення з Болоньєю. Саме серйозні втрати команд не дозволяють назвати це протистояння центральним матчем туру. Однак дуель Мауріціо Саррі зі своїм попередником однаково буде цікавою.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Байєр – Баварія

17 жовтня, 16:30. Леверкузен, Бай-арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Несподівано зустріч лідерів Бундесліги. Наразі в обох команд по 16 очок. У спину дихають ще кілька переслідувачів, тому нічия не влаштує. Напередодні оголосили претендентів на "Золотий м'яч-2021". Роберт Лєвандовскі вважає, що заслуговує на цю нагороду. Потрібно підтверджувати свої амбіції. Перед від'їздом у збірну поляк вперше у 2021 році не забив у домашньому матчі Баварії. Вперше з грудня 2019-го без голів у двох поспіль матчах Бундесліги. Тепер саме той матч, де голи Лєвандовскі дуже потрібні Баварії та йому самому.

У Байєра теж є свій бомбардир. Патрік Шик після феєричного Євро-2020 не збавив обертів і тепер регулярно забиває у чемпіонаті Німеччини. Голи чеха – не єдиний секрет успіху леверкузенців. Також вражають результативністю Флоріан Вірц та Мусса Діабі. До того ж Херардо Сеоане зумів налагодити гру в захисті. "Фармацевти" серед трьох команд Бундесліги, які найменше пропускають. Ще одна – саме Баварія. Тому чекаємо доволі обережної гри, де все може вирішити 1-2 голи.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

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Ювентус – Рома

17 жовтня, 21:45. Турин, Альянц Стедіум

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Массіміліано Аллегрі цілком може скаржитися, що пауза застала його команду невчасно. Ювентус лишень почав знаходити свою гру після невдалого старту сезону, як футболісти роз'їхалися у збірні. Чи встигнуть туринці за кілька днів згадати напрацювання, які принесли їм чотири перемоги поспіль, те іще питання. До того ж суперник саме той, який полюбляє регулярно відбирати очки у туринців.

Трибуни Альянц Стедіум точно не забули останній візит Жозе Моурінью. У листопаді 2018 року португалець перемагав тут на чолі Манчестер Юнайтед. Після гри "Особливий" жорстко затролив місцевих тіфозі. Відтак, "пекельний" прийом на вихідних Ромі гарантований. Хоча римлянам зараз це точно буде зайвим, адже грати доведеться без Смоллінга та Абрахама. Залишається сподіватися на геній Моурінью. Жозе має дуже хороший баланс зустрічей проти Ювентуса – 4=1-2. Зберегти тенденцію буде складно.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Барселона – Валенсія

17 жовтня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дві команди з іменем, які переживають не найкращі часи. Наразі сусіди в турнірній таблиці з однаковою кількістю очок, але у Барси є гра в запасі. Вкотре говорити про становище Рональда Кумана – моветон. Міжнародна пауза навряд дуже допомогла врегулювати ситуацію, адже багато футболістів перебували у своїх збірних. Позитив полягає у поверненні кількох гравців із лазарету. Зокрема, Серхіо Агуеро та Усмана Дембеле.

На початку сезону здавалося, що призначення Хосе Бордаласа дало результат. Валенсія йшла серед лідерів, але після поразки від Реала посипалася. До звітного матчу "кажани" підходять із чотириматчевою безвиграшною серією. Серед виправдань варто згадати травми важливих гравців. На зустріч з Барсою ця проблема залишається актуальною. От і перевіримо, чия криза серйозніша.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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