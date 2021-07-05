Незабаром 28-річний італієць повинен з'явитися в суді через побиття чоловіка, інформує Football Italia.

Екс-гравця Ліверпуля побили на очах родичів – відео жорстокості

Інцидент трапився ще в лютому цього року. Ель-Шаараві завітав у гості до свого товариша Алессіо Черчі, з яким почав грати у відеоігри. В один момент форвард Роми помітив, як невідомий чоловік розбив вікно його Lamborghini і намагається залізти в салон. Стефан негайно вибіг на вулицю та розпочав погоню за злодієм. Футболіст наздогнав свою "жертву" і притис до землі, допоки не прибула поліція.

У травні злодія засудили на один рік і чотири місяці, але паралельно він подав позов на Ель-Шаараві за нібито завдання важких тілесних ушкоджень. Тепер нападнику Роми разом з адвокатами доведеться захищатися у суді, щоб самому не загриміти за грати.

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