Спаллетті обережно оцінив лідерство Наполі в Серії А
Керманич італійського Наполі Лучано Спаллетті поділився емоціями від шостої поспіль перемоги своїх підопічних у Серії А.
"Нам усе ще треба працювати краще. Є потенціал, ми зіграли добре сьогодні та впродовж усіх 90 хвилин тримали гру під контролем.
Перемога на вагу лідерства у відеоогляді матчу Наполі – Кальярі – 2:0
Тепер навколо нас високі очікування людей, і нам потрібно буде поглянути, як ми реагуватимемо в складні моменти. Ми повинні зрозуміти своє становище, де ми хочемо бути і що незабаром почнуть працювати інші команди. Ви можете побачити колективи, що все ще прогресують, їм потрібно знайти свою форму", – заявив алленаторе в коментарі DAZN.
Нагадаємо, що напередодні Наполі впевнено здолав Кальярі. Голами відзначилися Осімхен та Інсіньє.
Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію, Наполі впевнено здолав Кальярі та інші матчі 6-го туру Серії А