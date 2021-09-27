"Нам усе ще треба працювати краще. Є потенціал, ми зіграли добре сьогодні та впродовж усіх 90 хвилин тримали гру під контролем.

Перемога на вагу лідерства у відеоогляді матчу Наполі – Кальярі – 2:0

Тепер навколо нас високі очікування людей, і нам потрібно буде поглянути, як ми реагуватимемо в складні моменти. Ми повинні зрозуміти своє становище, де ми хочемо бути і що незабаром почнуть працювати інші команди. Ви можете побачити колективи, що все ще прогресують, їм потрібно знайти свою форму", – заявив алленаторе в коментарі DAZN.

Нагадаємо, що напередодні Наполі впевнено здолав Кальярі. Голами відзначилися Осімхен та Інсіньє.

Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію, Наполі впевнено здолав Кальярі та інші матчі 6-го туру Серії А