Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію
В рамках недільної програми 6-го туру італійської Серії А Сампдорія на виїзді поступилась Ювентусу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2021/22, 6-й тур
Ювентус – Сампдорія – 3:2
Голи: Дибала, 10, Бонуччі, 43 (пен), Локателлі, 57 – Йошіда, 44, Кандрева, 83
Емполі – Болонья – початок о 16:00
Сассуоло – Салернітана – початок о 16:00
Удінезе – Фіорентина – початок о 16:00
Наполі – Кальярі – початок о 21:45
Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Ювентус – Сампдорія. Вже на 10-й хвилині господарі вирвались уперед завдяки голу Дибали, якому асистував Локателлі. Однак, на 21-й Дибала покинув поле через травму, а його замінив Кулусевскі. Під завісу тайму "б'янконері" заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Бонуччі. Тільки після цього генуезці прокинулись, і менше ніж за хвилину один гол зумів відквитати Йошіда – 2:1.
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Невдовзі після перерви туринці закріпили свою перевагу – відзначився Локателлі. Гості одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, але в атаці нічого не виходило. Вони продовжували свої спроби, й на 83-й Кандрева таки зумів зменшити відставання – 3:2. Однак, цього було замало, й фінальний свисток зафіксував перемогу Ювентуса.
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