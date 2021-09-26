Чемпіонат Італії 2021/22, 6-й тур

Ювентус – Сампдорія – 3:2

Голи: Дибала, 10, Бонуччі, 43 (пен), Локателлі, 57 – Йошіда, 44, Кандрева, 83

Емполі – Болонья – початок о 16:00

Сассуоло – Салернітана – початок о 16:00

Удінезе – Фіорентина – початок о 16:00

Наполі – Кальярі – початок о 21:45

Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Ювентус – Сампдорія. Вже на 10-й хвилині господарі вирвались уперед завдяки голу Дибали, якому асистував Локателлі. Однак, на 21-й Дибала покинув поле через травму, а його замінив Кулусевскі. Під завісу тайму "б'янконері" заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Бонуччі. Тільки після цього генуезці прокинулись, і менше ніж за хвилину один гол зумів відквитати Йошіда – 2:1.

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Невдовзі після перерви туринці закріпили свою перевагу – відзначився Локателлі. Гості одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, але в атаці нічого не виходило. Вони продовжували свої спроби, й на 83-й Кандрева таки зумів зменшити відставання – 3:2. Однак, цього було замало, й фінальний свисток зафіксував перемогу Ювентуса.

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