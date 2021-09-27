"Нам все еще нужно работать лучше. Есть потенциал, мы сыграли хорошо сегодня и на протяжении всех 90 минут держали игру под контролем.

Победа на вес лидерства в видеообзоре матча Наполи – Кальяри – 2:0

Теперь вокруг нас высокие ожидания людей, и нам нужно будет посмотреть, как мы будем реагировать в сложные моменты. Мы должны понять свое положение, где мы хотим быть и что вскоре начнут работать другие команды. Вы можете увидеть коллективы, которые все еще прогрессируют, им нужно найти свою форму", – заявил алленаторе в комментарии DAZN.

Напомним, что накануне Наполи уверенно одолел Кальяри. Голами отметились Осимхен и Инсинье.

Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию, Наполи уверенно одолел Кальяри и другие матчи 6-го тура Серии А