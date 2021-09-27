У рамках 6-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі здолав Кальярі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Партенопейцям" вдалося забити швидкий м'яч. На 11-й хвилині Зєліньскі наздогнав сферу біля лінії поля і вчасно прострілив, а Віктор Осімхен виграв силову дуель у ветерана Годіна та відправив м'яч у сітку.

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Подвоїли власну перевагу господарі вже після перерви. Нігерійський голеадор заробив одинадцятиметровий, який впевнено виконав капітан Лоренцо Інсіньє. Наполі мав ще кілька моментів. Могли забивати Зєліньскі та Ангісса, але забракло влучності.

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