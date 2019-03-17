СПАЛ – Рома – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Рома поступилася СПАЛу в 28-у турі Серії А. Дивіться відео голів матчу СПАЛ – Рома на сайті "Футбол 24".

СПАЛ сенсаційно переграв Рому. В першому таймі Фарес відкрив рахунок в матчі, а по перерві команди обмінялись голами з пенальті. Перотті зрівняв рахунок, але вже через 6 хвилин Петанья ударом з позначки приніс перемогу СПАЛу.

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Завдяки цій перемозі СПАЛ набрав 26 очок та піднявся на 15 місце, Рома з 47 пунктами залишилась на 5 позиції.