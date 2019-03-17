toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

СПАЛ – Рома – 2:1 – відео голів та огляд матчу

06:30 117 Читать на русском
СПАЛ – Рома – 2:1 – відео голів та огляд матчу
СПАЛ – Рома – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Рома поступилася СПАЛу в 28-у турі Серії А. Дивіться відео голів матчу СПАЛ – Рома на сайті "Футбол 24".

22’ Мохамед Салім Фарес
60’ Андреа Петанья
 
Дієго Перотті 54’

СПАЛ сенсаційно переграв Рому. В першому таймі Фарес відкрив рахунок в матчі, а по перерві команди обмінялись голами з пенальті. Перотті зрівняв рахунок, але вже через 6 хвилин Петанья ударом з позначки приніс перемогу СПАЛу.

Болонья на виїзді розібралась з Торіно: 28-й тур Серії А, матчі суботи

Завдяки цій перемозі СПАЛ набрав 26 очок та піднявся на 15 місце, Рома з 47 пунктами залишилась на 5 позиції.

Теги
Відеоновини СПАЛ - Рома Рома Рома Італія СПАЛ СПАЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:001261 Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
4
год
:
12
хв
Дженоа
13:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук