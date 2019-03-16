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Сампдорія в надрезультативному матчі перемогла Сассуоло: 28-й тур Серії А, матчі суботи

18:03 78 Читать на русском
Сампдорія в надрезультативному матчі перемогла Сассуоло: 28-й тур Серії А, матчі суботи
Квальярелла в атаці / FC Sampdoria

Сампдорія та Сассуоло подарували глядачам гольову феєрію в грі 28 туру Серії А.

38’ Жеремі Бога
63’ Альфред Дункан
92’ Хума Бабакар
 
Грегуар Дефрель 15’
Фабіо Квальярелла 36’
Кароль Лінетті 40’
Деніс Прат 46’
Маноло Габ'ядіні 72’

Чемпіонат Італії 2018/19, 28 тур

Сассуоло – Сампдорія – 3:5

Голи: Бога, 38, Дункан, 63, Бабакар, 90+2 – Дефрель, 15, Квальярелла, 36, Лінетті, 39, Прат, 46, Габ'ядіні, 72

СПАЛ – Рома – початок матчу о 19:00

Торіно – Болонья – початок матчу о 21:30

Надрезультативним матчем розпочали програму 28-го туру Сампдорія та Сассуоло. В першому таймі впевнену перевагу генуезцям оформили Дефрель, Квальярелла та Лінетті, на що Сассуоло відповів лише голом Боги. Другий тайм почався з голу Прата, а в середині тайму команди ще обмінялись голами. Крапку в матчі поставив Бабакар в компенсований час.

Завдяки цій перемозі Сампдорія набрала 42 очки та розташувалась на 9 сходинці, Сассуоло з 32 пунктами залишився на 12 позиції.

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Сампдорія Сампдорія Італія Сассуоло - Сампдорія Сассуоло Сассуоло
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