Сампдорія в надрезультативному матчі перемогла Сассуоло: 28-й тур Серії А, матчі суботи

Сампдорія та Сассуоло подарували глядачам гольову феєрію в грі 28 туру Серії А.

Чемпіонат Італії 2018/19, 28 тур

Сассуоло – Сампдорія – 3:5

Голи: Бога, 38, Дункан, 63, Бабакар, 90+2 – Дефрель, 15, Квальярелла, 36, Лінетті, 39, Прат, 46, Габ'ядіні, 72

СПАЛ – Рома – початок матчу о 19:00

Торіно – Болонья – початок матчу о 21:30

Надрезультативним матчем розпочали програму 28-го туру Сампдорія та Сассуоло. В першому таймі впевнену перевагу генуезцям оформили Дефрель, Квальярелла та Лінетті, на що Сассуоло відповів лише голом Боги. Другий тайм почався з голу Прата, а в середині тайму команди ще обмінялись голами. Крапку в матчі поставив Бабакар в компенсований час.

Завдяки цій перемозі Сампдорія набрала 42 очки та розташувалась на 9 сходинці, Сассуоло з 32 пунктами залишився на 12 позиції.