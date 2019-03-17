СПАЛ – Рома – 2:1 – видео голов и обзор матча

Рома уступила СПАЛу в двадцать восьмом туре Серии А. Смотрите видео голов матча СПАЛ – Рома на сайте "Футбол 24".

СПАЛ сенсационно переиграл Рому. В первом тайме Фарес открыл счет в матче, а после перерыва команды обменялись голами с пенальти. Перотти сравнял счет, но уже через 6 минут Петанья ударом с отметки принес победу СПАЛу.

Рома сенсационно уступила СПАЛу: 28-й тур Серии А, матчи субботы

Благодаря этой победе СПАЛ набрал 26 очков и поднялся на 15 место, Рома с 47 пунктами осталась на 5 позиции.