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СПАЛ – Рома – 2:1 – видео голов и обзор матча

06:30 21 Читати українською
СПАЛ – Рома – 2:1 – видео голов и обзор матча
СПАЛ – Рома – 2:1 – видео голов и обзор матча

Рома уступила СПАЛу в двадцать восьмом туре Серии А. Смотрите видео голов матча СПАЛ – Рома на сайте "Футбол 24".

22’ Мохамед Салим Фарес
60’ Андреа Петанья
 
Диего Перотти 54’

СПАЛ сенсационно переиграл Рому. В первом тайме Фарес открыл счет в матче, а после перерыва команды обменялись голами с пенальти. Перотти сравнял счет, но уже через 6 минут Петанья ударом с отметки принес победу СПАЛу.

Рома сенсационно уступила СПАЛу: 28-й тур Серии А, матчи субботы

Благодаря этой победе СПАЛ набрал 26 очков и поднялся на 15 место, Рома с 47 пунктами осталась на 5 позиции.

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Видеоновости СПАЛ - Рома Рома Рома Италия СПАЛ СПАЛ
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