"Що з Динамо? Команда переживає не найкращий період в своїй історії, але не треба забувати, що цей період становить лише декілька місяців. Там щось зламалося, і я впевнений, що такий досвідчений тренер, як Мірча Луческу, знайде вихід з ситуації. Не забувайте, що в Динамо багато молодих виконавців, а в такому віці зовсім непросто швидко та правильно реагувати на стресові ситуації.

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В останній грі, наприклад, в основному складі киян на поле вийшли відразу чотири гравці 2002 року народження, а це футболісти, які за віком можуть грати за молодіжку ще й у наступному циклі. Мені додає впевненості усвідомлення того, що ці хлопці працюють під керівництвом Луческу.

Наведу вам простий приклад. В травні, коли ми зібралися після дуже тривалої перерви, всі тільки і говорили про відсутність належної підготовки та ігрового тонусу футболістів. Проте, коли я побачив, в якому стані приїхали в молодіжку гравці Шахтаря та Динамо, відразу зрозумів, що проблем не буде. І я дуже вдячний, зокрема, і Мірчі Луческу, що він своєю професіональною працею допоміг нашій команді вирішити важливе завдання. Наголошую, що спад у грі Динамо – це справа лише двох місяців, і взимку його можливо виправити. До того ж, такому тренеру, який є одним із символів українського футболу.

Що стосується Шахтаря, то я дуже радий за результати та, насамперед, гру "гірників". Наразі це гордість усього нашого футболу. Але порівнювати ситуації у двох найкращих клубах України не можна при всьому бажанні.

Згадайте, скільки часу було на відпочинок та підготовку до сезону у гравців Динамо, і скільки – у футболістів Шахтаря. Згадайте очікування експертів. Звісно, "гірники" діють розкутіше – їм же давали максимум одне очко в групі Ліги чемпіонів. А Динамо вручили чемпіонський титул ще перед початком сезону. І сьогодні ті ж самі люди, які його вручали, вимагають революційних змін. Терпіння – наразі один з головних козирів усього українського футболу", – цитує Ротаня Команда №1.

Нагадаємо, під керівництвом фахівця (сьогодні, 29 жовтня, йому виповнився 41 рік) молодіжна команда України вийшла на Євро-2023. Суперниками збірної U-21 стануть Румунія, Хорватія та Іспанія.

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