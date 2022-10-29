"Что с Динамо? Команда переживает не лучший период в своей истории, но не надо забывать, что этот период составляет всего несколько месяцев. Там что-то сломалось, и я уверен, что такой опытный тренер, как Мирча Луческу, найдет выход из ситуации. Не забывайте, что в Динамо много молодых исполнителей, а в таком возрасте совсем непросто быстро и правильно реагировать на стрессовые ситуации.

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В последней игре, например, в основном составе киевлян на поле вышли сразу четыре игрока 2002 года рождения, а это футболисты, которые по возрасту могут играть за молодежку еще и в следующем цикле. Мне придает уверенность осознание того, что эти ребята работают под руководством Луческу.

Приведу вам обычный пример. В мае, когда мы собрались после очень продолжительного перерыва, все только и говорили об отсутствии должной подготовки и игрового тонуса футболистов. Однако когда я увидел, в каком состоянии приехали в молодежку игроки Шахтера и Динамо, сразу понял, что проблем не будет. И я очень благодарен, в частности, и Мирче Луческу, что он своим профессиональным трудом помог нашей команде решить важную задачу. Отмечаю, что спад в игре Динамо – это дело всего двух месяцев, и зимой его можно исправить. К тому же такому тренеру, который является одним из символов украинского футбола.

Что касается Шахтера, то я очень рад за результаты и, прежде всего, игру "горняков". Пока это гордость всего нашего футбола. Но сравнивать ситуации в двух лучших клубах Украины нельзя при всем желании.

Вспомните, сколько времени было на отдых и подготовку к сезону у игроков Динамо и сколько – у футболистов Шахтера. Вспомните ожидания экспертов. Конечно, "горняки" действуют раскрепощеннее – им же давали максимум одно очко в группе Лиги чемпионов. А Динамо вручили чемпионский титул еще перед началом сезона. И сегодня те же люди, которые его вручали, требуют революционных изменений. Терпение – сейчас один из главных козырей всего украинского футбола", – цитирует Ротаня Команда №1.

Напомним, под руководством специалиста (сегодня, 29 октября, ему исполнился 41 год) молодежная команда Украины вышла на Евро-2023. Соперниками сборной U-21 станут Румыния, Хорватия и Испания.

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