"Зрозуміло, що зараз усі звинувачують Луческу. Що він – єдина і головна проблема цього Динамо, що дід не хоче піти. Хоча ми всі розуміємо, що це остання робота в діда, що він не хотів би так іти. Не всі можуть бути як Юпп Хайнкес, коли йдуть на вершині.

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Так, Луческу не може, ми бачимо, що він не може. Але він, принаймні, намагається професіонально робити свою роботу. Це те, чого не вистачає Динамо на всіх поверхах. Можна розпочати з менеджменту, який не знайшов нормальної бази у Польщі. Навіть польські журналісти пропонували для Динамо бази, там є кілька порожніх. Чому Динамо вештається Польщею і Україною, наче бомжі? Це ненормально.

Ми розуміємо, що в академії не дуже ОК все. У скаутській службі, де бронзовий барельєф на бронзових барельєфах, працює лише одна людина – Олександр Голоколосов. Може, ще трохи працює Безсонов.

Скаути – це люди, які необов'язково грали у футбол, були тренерами, спортивними директорами. Це люди, які займаються скаутингом, і роблять собі ім'я завдяки праці, а не як у Динамо – роблять собі працю завдяки своєму імені. Це ненормальна ситуація.

Може бути успішним кафе, де прибиральниця не прибирає крихти зі столу, шеф-кухар плює в їжу, касир обраховує клієнтів? Може бути популярним і успішним такий заклад?" – зазначив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Динамо посідає лише 8 місце УПЛ, а днями оформило виліт з єврокубків, набравши одне очко у п'яти турах. Поєдинок Ліги Європи проти Фенербахче стане останнім для киян у євросезоні 2022/23.

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