В рамках суботньої програми 13-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 13-й тур

Альмерія – Реал Сосьєдад – 1:3

Голи: Аррібас, 76 – Орясабаль, 62, Фернандес, 90+1 (пен), Субіменді, 90+5

Гранада – Хетафе – 1:1

Голи: Вільяр, 45+4 – Майораль, 2

Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1

Голи: Будімір, 74 – Молейро, 71

Реал Сосьєдад продовжив боротьбу за Лігу чемпіонів. Для цього баскам необхідно було здолати Альмерію на виїзді – команду, якій ще жодного разу не вдалося перемогти. Завдання здавалося простим, однак до кінця основного часу на табло майоріли 1:1. "Чуррі-урдін" були близькими до фіаско.

Втім, у компенсований час вони заробили й реалізували пенальті, а потім ще й забили втретє. Цікаво, що забити двічі у компенсований час Сосьєдаду вдалося вперше за 11 років. У підсумку, Ла Реал переміг з рахунком 3:1, набравши 22 очки – до топ-4 не вистачає трьох залікових балів. Альмерія ж видала другий найгірший старт у Прімері за всю історію (3 очки за 13 турів; тільки хіхонський Спортінг мав менше).

Хетафе гостював у Гранаді, відкривши рахунок вже на 76-й секунді зусиллями Майораля (асист в активі Грінвуда). Борха забив у перші 90 секунд вже в друге у сезоні Ла Ліги – востаннє подібне вдавалося Фернандо Торресу в сезоні 2015/16. Втримати перевагу мадридцям не вдалося.

Андалусійці відігрались у компенсований до першого тайму час, а більше голів у матчі не було. Фінальний свисток зафіксував нічию. Гранада залишилась на передостанній позиції у таблиці, продовживши безвиграшну серію у Прімері до 9-ти матчів. Хетафе тримається у чотирьох очках від зони Ліги конференцій.

Аналогічний результат було зафіксовано у Памплоні, де зустрічались Осасуна й Лас-Пальмас. До 70-х хвилин рахунок ніхто не відкрив, а потім команди влаштували короткий розмін. На 71-й канарці вийшли вперед зусиллями Молейро, а вже на 74-й Будімір відновив статус-кво. 1:1. На цьому суперники і розійшлися.

Лас-Пальмас втримався у топ-10, наблизившись до зони Ліги конференцій на дистанцію двох очок. Осасуна йде на 12-й сходинці, маючи в активі 14 залікових балів і продовживши безвиграшну серію до трьох турів.

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